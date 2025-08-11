«Если не хватает газа на всю территорию, поделись территорией» – совет эксперта-энергетика Зеленскому
Украина провела тестовые прокачки азербайджанского газа по Транс-балканскому газопроводу в реверсном режиме через три страны, не считая Турции.
Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич рассказал в интервью радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Тестовые прокачки. Какие объемы, неизвестно. Стоимость тоже неизвестна. Вопрос интересный, потому что за транзит придется заплатить не только Турции, но и Болгарии, Румынии, и Молдавии. Я не думаю, что это будет самый радостный вариант для киевских властей. Понравится ли им такая цена. Сейчас уже сложилось так, что для Украины стоимость газа выше, чем в Европейском Союзе», – сказал Марцинкевич.
Реальное происхождение газа определить трудно. Турция получает от Азербайджана всего 2 млрд кубометров газа. Объявлено, что 1,2 млрд кубометров азербайджанского газа поставляются в Сирию, хотя газопроводы Азербайджан-Турция и Турция-Сирия между собой не связаны. Специалисты подозревают, что это российский газ из «Турецкого потока».
Такой же газ может качаться и на Украину.
Вполне понятно и происхождение «словацкого газа», 600 млн кубометров которого закупает Украина. Зато в еще меньших объемах «польского» газа абсолютно точно нет ни одной российской молекулы.
В целом маловероятно, что Украина сможет закупить 8 млрд куб газа, необходимых ей для прохождения отопительного сезона.
«Но у киевских властей есть и эксклюзивный вариант. Ни у кого в мире больше нет. Если не хватает газа на всю территорию, поделись территорией. Пусть Россия мучается, поставляет газ в свои четыре области. Хороший вариант. Если нефтегазовый баланс не сходится, можно еще какую-нибудь область отдать», – пошутил Марцинкевич.
