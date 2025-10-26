Если мы будем действовать «зеркально», европейские города превратятся в руины – Караганов о девальвации терминов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России не стоит бояться самой идти на эскалацию и чего-то ждать, поскольку конфликт можно остановить только стратегическим разгромом объединённой Европы.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно играть на выигрыш. Но выигрыш не такой – там, две-четыре области (Украины). Главный наш противник – это объединённая Европа с поддержкой США. Но США отползли. Нужно нанести стратегическое поражение Европе – такое же, какое мы нанесли в 1815, 1945 году. Надеюсь, без такого количества жертв… Так что мы должны идти на эскалацию, а не ждать бесконечно и говорить – меня дико смешит и раздражает, когда говорят «мы пойдём на зеркальные меры». Какие зеркальные меры?! Если бы мы шли на зеркальные меры, мы уже должны были бы давно разбомбить европейские города. Поскольку они действовали абсолютно безрассудно, нагло и бессмысленно», – отметил Караганов.