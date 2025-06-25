Если Иран падёт, весь черноморский регион ляжет в руки Запада – Ирхин
Если Иран падет и к власти придет прозападная элита, весь Черноморский регион, как гроздь винограда, ляжет в руки Запада.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал доктор политических наук, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте взглянем на политическую карту: в западной части Черноморского региона доминирует Запад, в восточной части большого Черноморского региона доминирует Запад. Я имею в виду Армению, Азербайджан.
Если Иран становится прозападным, то весь Черноморский регион вместе с Крымом, как перезревшая гроздь винограда, падает в руки Запада. В этом плане мы должны окружить Черноморский регион точками контроля.
И теперь кажется, что активность Запада в Армении, в Азербайджане не такая фантазийная, как казалась. Это проектная логика и инвестиции на будущее. То есть они уже рассчитывают, что за счёт определённых операций, точек хаотизации, цветных революций, долгих экономических инвестиций, планов сотрудничества с НАТО, синергетически соединятся в одной точке, и они получат контроль над ключевыми регионами мира. И Черноморский регион, Крым сейчас является такой точкой», – пояснил эксперт.
По его словам, участие украинских шпионов в ирано-израильском конфликте, о чем накануне стало известно из СМИ, вполне логично – Запад будет их использовать везде, где нужно свергать действующую власть.
«30 с лишним лет Запад разогревал и делал из Украины антироссийский, в том числе военный, проект. Украинцы, как и мы, — прекрасные солдаты. Но корни современного украинства, его нулевая точка, как мне кажется, лежат в идеях Петлюры.
Он на самом деле был очень плодовит с точки зрения написания текстов. И Запад понял, что петлюровское наследие — это тот вирус, который можно оживить. И вот он культивируется, обновляется. Мы сталкиваемся с украинскими следами в Африке, в Иране, потому что Украина в коалиции, где нас хотят сделать удобрением, чтобы выстроить свой новый мировой порядок», – заключил Ирхин.
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