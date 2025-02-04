«Ещё потрепыхаются, но их лишили главного – говорить от имени США» – Дугин о закрытии USAID

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Мир вступает в новую реальность, когда суверенные правительства могут сопротивляться внешнему вмешательству таких структур, как USAID, без опасения испортить отношения с Америкой.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реорганизация какая-то последует, безусловно, но эти люди теперь вне закона. Раньше они приходили и говорили: «именем великой американской державы, именем демократического мира, коллективного Запада – вот вам деньги, идите свергайте, занимайтесь антигосударственной деятельностью, идите преподавать детям, что демократия и свобода несовместимы с сильным суверенитетом и государственностью, свергайте тиранов, правительства, США с вами». Теперь, когда они придут с предложением даже денег, пожеланиями или какими-то соображениями, будут говорить: «мы, запрещённая в США террористическая организация фанатиков-либералов, которые хотят уничтожить здоровые нормы в человечестве, вот вам деньги, делайте, что мы вам скажем»… Одно дело работать на США, другое – работать на пусть богатую, разветвлённую, мощную, но мировую террористическую нелегальную организацию, которой с сегодняшнего дня становятся все структуры, имеющие отношение к USAID, то есть к бывшему агентству США по международному развитию», – сказал Дугин.