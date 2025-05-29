«Ещё не поздно!» – Болтон уверен, что придумал «как победить Россию»

США должны помочь Украине реализовать «ее технологии» в области БПЛА.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, а сегодня его ярый критик, Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что уже слишком поздно сказать НАТО в целом: смотрите, мы уже более трех лет не можем вести эту войну стратегически. И это одна из причин, почему у нас застой… Давайте воспользуемся тем, что украинцы с беспилотниками значительно улучшили свои технологии. Они проводят разработки прямо на поле боя, а мы отстали от них на целую вечность. Давайте разработаем стратегию и посмотрим, сможем ли мы помочь Украине победить русских и вернуть свои территории. Я не думаю, что это невозможно», – рассуждал Болтон.

По его словам, к такому варианту Трампа склоняют британцы.