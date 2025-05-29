«Ещё не поздно!» – Болтон уверен, что придумал «как победить Россию»

Елена Острякова.  
29.05.2025 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


США должны помочь Украине реализовать «ее технологии» в области БПЛА.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, а сегодня его ярый критик, Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны помочь Украине реализовать «ее технологии» в области БПЛА. Об этом бывший советник...

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«Я не думаю, что уже слишком поздно сказать НАТО в целом: смотрите, мы уже более трех лет не можем вести эту войну стратегически. И это одна из причин, почему у нас застой… Давайте воспользуемся тем, что украинцы с беспилотниками значительно улучшили свои технологии. Они проводят разработки прямо на поле боя, а мы отстали от них на целую вечность. Давайте разработаем стратегию и посмотрим, сможем ли мы помочь Украине победить русских и вернуть свои территории. Я не думаю, что это невозможно», – рассуждал Болтон.

По его словам, к такому варианту Трампа склоняют британцы.

«Я не думаю, что сейчас Трамп близок к этому. Но британцы уже обсуждали с ним сотрудничество в области технологий беспилотников. Как насчет того, чтобы мы передали вам лицензию на производство, а вы бы продавали их нам или использовали в своих военных целях. Я думаю, если Зеленский сможет найти что-то подобное, что принесет Трампу ощутимую выгоду, это заинтересует его», – сказал Болтон.

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