«Ещё не поздно!» – Болтон уверен, что придумал «как победить Россию»
США должны помочь Украине реализовать «ее технологии» в области БПЛА.
Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, а сегодня его ярый критик, Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не думаю, что уже слишком поздно сказать НАТО в целом: смотрите, мы уже более трех лет не можем вести эту войну стратегически. И это одна из причин, почему у нас застой… Давайте воспользуемся тем, что украинцы с беспилотниками значительно улучшили свои технологии. Они проводят разработки прямо на поле боя, а мы отстали от них на целую вечность. Давайте разработаем стратегию и посмотрим, сможем ли мы помочь Украине победить русских и вернуть свои территории. Я не думаю, что это невозможно», – рассуждал Болтон.
По его словам, к такому варианту Трампа склоняют британцы.
«Я не думаю, что сейчас Трамп близок к этому. Но британцы уже обсуждали с ним сотрудничество в области технологий беспилотников. Как насчет того, чтобы мы передали вам лицензию на производство, а вы бы продавали их нам или использовали в своих военных целях. Я думаю, если Зеленский сможет найти что-то подобное, что принесет Трампу ощутимую выгоду, это заинтересует его», – сказал Болтон.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: