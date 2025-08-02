Еще один украинский ТЦК вышел из чата после российского удара
02.08.2025 13:58
(Мск) , Москва
Россия продолжает наносить удары по объектам, которые используются для принудительной мобилизации на Украине.
Так, сегодня появились кадры удар по ТЦК в оккупированной киевским режимом Дружковке (ДНР). Передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Местные гауляйтеры отчитались, что была массовая атака дронов Дружковку, признав, что поражено административное здание и уничтожено несколько автомобилей.
Впрочем, на кадрах прилета четко видно, что дрон прилетает по зданию ТЦК.
Кроме того, масштабный пожар начался после прилета в оккупированном Славянске.
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