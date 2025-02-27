Еще один удар по глобалистам – США отменяют тысячи грантов по всему миру на 60 млрд долларов

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Не дожидаясь окончательного завершения двухмесячного срока аудита разогнанного скандального агентства USAID, администрация Трампа заявила, что разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от USAID и сокращает общую сумму помощи США по всему миру на 60 миллиардов долларов.

Об этом говорится в служебной записке, попавшей в распоряжение Associated Press.

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Заявляется, что Белый дом отменит 5800 из 6200 многолетних контрактов. Также будут отменены 4100 из 9100 грантов Госдепартамента.

Напомним, после инаугурации Трампа правительство США на 90 дней заморозило финансирование со стороны USAID. Исходя из информации AP, его уже не разморозят.

Ранее возглавляемый симпатизирующим Демпартии активистом американский суд постановил возобновить выплаты по программам USAID на время разбирательства. После этого у Трампа пошли более радикальным путем и начали просто разрывать в одностороннем порядке прежние договора об оказании помощи.

Отмечается, что на протяжении всего своего существования USAID обвинялось в плотном сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) – задолго до того, как об этом заявил Илон Маск.

Агентство использовалось для работы его сотрудников под прикрытием за рубежом. Также сотрудники ЦРУ состояли в управлении общественной безопасности USAID, которая занималась обучением полицейских из других стран.

Долгое время USAID было активным спонсором Украины, потратив только в 2022–2024 годах $38 млрд на гуманитарную помощь, помощь в целях развития и прямую бюджетную поддержку. Выгоду от программ, финансируемых агентствах, получали в том числе участники «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана в 2014-м.

На днях стало известно, что США перестали выделять деньги на ещё один крупный фонд, финансировавший в том числе и Украину – NED ( Национальный демократический институт).

Впрочем, ряд аналитиков призывают не стоить конспирологических сзем.