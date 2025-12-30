Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз готовится к началу большой войны с Россией, потому что уверен в своей неприкосновенности.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я пока вижу предпосылки начала в 26 году боевых действий с европейскими армиями. Европейцы для себя уже такое решение приняли, подтверждением этому являются десятки цитат Орбана, заявления министра обороны России, президента России. Служба внешней разведки нам сообщала, что британцы уже предпринимали минимум две спецоперации, связанные с эскалацией конфликта через какое-то событие, позволяющее получить обоснование. Первая – это попытка угона самолетами МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который должен был быть запущен куда-то по военной базе. После этого – запуск 5 статьи НАТО, всеми силами навалиться на русских, и закончить конфликт на выгодных для себя условиях. Потом были вскрыты планы выпуска радиоактивного облака из украинской АЭС, которое пойдёт на Европу», – сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что такие события могут быть использованы, например, как повод введения сил «коалиции желающих» на Украину.