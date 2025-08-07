ЕС готовится спровоцировать кризис в Калининградской области при помощи беспилотников ВСУ, чтобы затем провести в ней референдум о присоединении к Европе.

Об этом бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР Максим Шингаркин заявил в интервью иноагенту Андрею Караулову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как возникнет военная блокада, когда будет объявлена гуманитарная катастрофа, и будут введены всевозможные вспомогательные силы и средства, а людей выведут за пределы Калининградской области, то устроят голосование по районам. Вооруженные силы и государственно-административный аппарат будет подавлен украинскими беспилотниками, управляющимися с территории Литвы и Польши. Сценарий уже отрабатывается по каждому элементу. Я бы тут поддержал Николая Патрушева в том, что мы применим ядерное оружие, но возникает вопрос, куда мы применим ядерное оружие. Что будет являться целью? Голосующие под синим флагом с кругом желтых звезд? По «лагерям беженцев»? По гуманитарным миссиям? Или мы будем применять ядерное оружие по Берлину, Парижу и Лондону?», – сказал Шингаркин.

Он считает, что ЕС готовился к такому сценарию еще с момента распада СССР, когда немцев Поволжья вывозили на напрямую в Германию, а через Калининград. При этом их стимулировали приобретать там недвижимость и сохранять при этом российское гражданство. Все эти люди, считает политик, смогут обеспечить результат референдума, нужный ЕС. Он допускает, что к немцам может присоединиться русская молодежь Калининграда, среди которой последовательно проводилась подрывная работа.

Юридическую основу для калининградской операции ЕС начал обеспечивать загодя, когда в 2019 году Еврокомиссия приняла директиву, в которой СССР (а следовательно, и Россия как его правопреемница) был объявлен виновным в разжигании Второй мировой войны. Страны ЕС обязались выявлять и конфисковывать все «незаконные» советские приобретения в ходе войны. К таковым они могут отнести и Калининград.