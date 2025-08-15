Это не прорыв, а просачивание! – пропагандист объяснил украинцам, чем хрен слаще редьки

Игорь Шкапа.  
15.08.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


ВС РФ уже давно зашли в тыл украинским силам к северу от Покровска, но только на днях это отобразили на картах.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил украинский военный пропагандист, а ныне командир взвода ВСУ Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ уже давно зашли в тыл украинским силам к северу от Покровска, но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это не прорыв. Это называется просто наконец-то нанесли обстановку на карту и вдруг все это узнали. Нет там никаких прорывов на 10 км. Противник в течение многих месяцев, с марта пытается наступать на этом направлении. И после того, как появилась зеленка в мае, нашим дронам стало сложнее контролировать участок местности. Пехота противника получила возможность свободно маневрировать в плотных лесопосадках. Сейчас уже на август фактически проходимы для пехоты даже поля», – объясняет Бутусов.

По его словам, на этом направлении у ВСУ «и раньше были проблемы в управлении, в организации, а сейчас еще добавилась зеленка и усложнилась работа».

Он говорит, что российские группы численностью до трех человек нащупывают боевые порядки и разрывы в них – и в итоге проникают очень глубоко.

«Затем этой тропой туда могут затягиваться отделение, потом еще одно, затем взвод. И затем противник закрепляется и начинает расширять этот участок», – добавил Бутусов.

По его словам, это тактика просачивания, которая применялась еще в Первую мировоую войну.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить