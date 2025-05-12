Эксперт удивлен угрозой европейцев заблокировать «Северный поток-2» – но догадывается о подоплёке

Елена Острякова.  
12.05.2025 17:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Труба, Украина


Прозвучавшие в Киеве угрозы европейских политиков заблокировать газопровод «Северный поток-2» выглядят абсурдно не только потому, что эта труба взорвана, но и на фоне публичных официальных заявлений ЕС об отказе от российских энергоносителей до 2027 года.

Об этом эксперт в области энергетики Александр Фролов заявил в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозвучавшие в Киеве угрозы европейских политиков заблокировать газопровод «Северный поток-2» выглядят абсурдно не только...

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«Ребята, вы о чем? Он не работает. По нему не идет газ, и судя по вашим документам, которые определяют стратегию развития энергетики на ближайшие пару десятков лет, вы не собираетесь покупать российский газ ни в каком виде, откуда бы он ни шел», – сказал Фролов.

При этом он указал на признаки того, что отказ от российских энергоносителей является только декларацией. Так, европейцы не против создания хабов, в которых российский газ может продаваться под видом среднеазиатского.

Он предположил, что заявления в Киеве связаны с тем, что «Северный поток-2» последние дни часто упоминался в СМИ. Сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами.

Речь идет о западных бизнесменах, которые участвовали в строительстве газопровода, но из-за санкций оформляли свои инвестиции как кредиты. Для них единственный вариант «отбить деньги» – возобновить работу «Северного потока». Переговоры об этом с «Газпромом» ведут американские бизнесмены, готовые выкупить трубу. Однако европейские инициативы сделают этот проект бесперспективным.

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