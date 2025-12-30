Экс-спикер правосеков: Зеленский заглотнул терминологическую наживку Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Донбасс» включает в себя не только Донецкую область, а потому ВСУ в случае согласия на мирный план придется оставить куда больше территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат ВР, бывший спикер запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Борислав Береза.

«В соглашении прописан выход войск из Донбасса. Я плохо помню географию Украины. У нас есть такая область Донбасская? Может у нас есть город такой Донбасс», – ерничает Береза.

Он заметил, что Донбасс включает в себя «Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, немного Харьковской, еще и Запорожскую область».