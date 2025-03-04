Экс-постпред Украины в ООН: «Надо идти на поклон к США. Речь о выживании!»

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 17:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Можно сколько угодно говорить о том, что Украину поддерживает весь мир, но даже на саммите в Лондоне после ободряющих речей европейские «партнёры» дали Киеву ясно понять, что роль американской поддержки – решающая.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Можно сколько угодно говорить о том, что Украину поддерживает весь мир, но даже на...

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Он подчеркнул, что нужно срочно налаживать отношения с Вашингтоном.

«Было бы правильно объявить о создании правительства национального спасения, как это было сделано в Израиле. Речь о выживании, речь о зависимости на 90% от помощи США! Кстати, именно об этом нам сказали в Лондоне наши европейские партнёры. Что давайте – садитесь и налаживайте отношения с США, иначе ничего не будет.

В Лондоне всё прекрасно звучало, но никаких решений принято не было. При всём уважении к лидерам европейских государств, кроме постов в соцсетях, они ещё ничего не сделали», – сетовал Ельченко.

«Американской администрации можно доверять или не доверять, но мы почти полностью зависим от политики этой страны. Только американцы могут усилить санкции, дать нам больше оружия, сделать такие шаги, что Путин будет вынужден воспринимать как угрозу своему существованию.

Можно сколько угодно быть уверенными, что нас весь мир поддерживает, но без поддержки американцев мы никуда не уедем. Нравится или нет, нам нужно найти общий язык с США. И об этом говорили союзники в Лондоне», – добавил украинский экс-посол.

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