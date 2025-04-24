Экс-министр Украины из Пуэрто-Рико: Да в Киеве коррупции не больше, чем в Чикаго и Вашингтоне!

Елена Острякова.  
24.04.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Бывший министр финансов Украины, гражданка США Наталья Яресько возмутилась тем, что «незалежную» постоянно обвиняют в коррумпированности.

Об этом она заявила на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший министр финансов Украины, гражданка США Наталья Яресько возмутилась тем, что «незалежную» постоянно обвиняют...

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«Все, кто говорит об Украине, говорят о коррупции. Я из Чикаго и провела в Украине 25 лет, а последние 5 лет живу в Пуэрто-Рико. Коррупция есть везде. Вопрос не в том, есть ли она, а в том, как вы выстраиваете институционную систему для борьбы с ней, и насколько сильно верховенство закона. Я даже не буду говорить о Вашингтоне или США (в этом месте все участники мероприятия рассмеялись – ред.). Но Украина начала работать так, что это дает надежду и сдерживает коррупцию», – трепалась Яресько.

В свою бытность украинским министром она отметилась в ряде сомнительных сделок. В частности, руководила американским инвестиционным государственным фондом, чей проект был связан с Украиной, с использованием инсайда и вознаграждением для подконтрольной ей управляющей компании в размере 1 млн. долларов США плюс проценты за управление.

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