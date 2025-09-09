Экс-мэр Херсона рассказал, как украинские силовики драпали из города
После начала российской военной операции силовики просто сбежали из города Херсон.
Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, попавший в российский плен за причастность к диверсионной работе и вернувшийся недавно домой в рамках обмена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Без военных Херсон остался с первого дня, без правоохранителей – с первого дня, без СБУ -с первого дня, без прокурорских – с первого дня… В прокуратуре видел такой лозунг: «Служить и защищать». И у меня всегда возникает вопрос: а кому же вы служите? Кого вы решили защищать, когда вы бежали из Херсона?», – негодует бывший градоначальник.
Он утверждает, что в первый же день начала СВО пришел в военкомат и предложил свои услуги.
«И тот же военком, который мне накануне еще 23-го числа, пообещал, что если будет завтра война, а ее не будет, не напрягайте, не провоцируйте ситуацию, но если будет, если ты придешь, я тебе дам там винтовку и ты будешь помогать мне отстреливать всех русских… он вообще меня не принял», – сказал Николаенко.
