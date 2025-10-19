Экономическое благополучие уже никогда не вернётся в Европу – депутат Госдумы

Начав войну против России, страны Евросоюза лишили себя шанса на экономическое возрождение.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас переломный момент истории, Европа очень близка к краху, о котором мы её предупреждали. Один из серьёзнейших факторов европейского экономического роста и благополучия – в дешёвых энергоносителях. Но они сами себе это отрубили, думая, что бьют по нам.

И сейчас мы видим, что в Германии провал по промышленному росту такой же, как был во время ковида или кризиса 2008 года. И нет перспектив – ковид и кризис залили деньгами, а сейчас не получится, потому что инфляция и так высокая, долгов и так понабрали. И «Северный поток» никто завтра не включит.

Нет такого маршрута, по которому Европа может восстановить своё экономическое благополучие. За исключением уничтожения России и её грабежа. Ну а так у них всё плохо», – сказал Матвейчев.