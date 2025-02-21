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На фоне катастрофических неудач последнего времени, единственный просвет в дипломатическом тупике для Зеленского пришел, как ни странно, с глобального Юга. Из страны-соосновательницы БРИКС. Президент ЮАР Сирил Рамофоса пригласил Зеленского посетить его страну с государственным визитом

Сегодня утром Рамафоса разместил на своей странице в сети Х следующее сообщение по поводу контактов с Зеленским и его визитом в ЮАР.

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«Мы оба согласились с настоятельной необходимостью инклюзивного мирного процесса, который вовлекает все стороны в поиск решения конфликта и обеспечение прочного мира. ЮАР по-прежнему привержена поддержке диалогового процесса между Россией и Украиной», – считает Рамофоса.

Интересно, что приглашение было направлено в Киев еще в январе, но достали его из рукава только сейчас когда припекло. Как заявил официальный представитель южноафриканского лидера Винсент Магвенья, «визит является частью постоянных усилий по посредничеству между Россией и Украиной».

Впрочем, пока это только намерения. Магвенья добавил, что дата визита еще не согласована, однако он может состояться «скоро».

А вот из Германии, которую, в отличие от ЮАР, украинцы все эти годы всячески «облизывали» с перерывом на «ливерную колбасу» – пришла крайне неутешительная новость.

Как передает признанный «нежелательной организацией» в РФ немецкий телерадиовещательный гософициоз DW, потенциальнвй сменщик Шольца в кресле канцлера ФРГ, лидер христианских демократов Фридрих Мерц, выступая на предвыборных дебатах, поставил крест на наполеоновских по духу, но маниловских по содержанию планах развертывания на Украине каких-то европейских «миротворческих» войск.

«Возможно, однажды Украине потребуются гарантии безопасности. Однако в нынешних условиях этот вопрос не стоит», – заявил он

Нынешний канцлер Шольц также выступает против отправки войск, блокируя потуги Лондона и Парижа. Так что в этом плане предстоящая в ФРГ смена власти ничего не сулит Киеву.

Напомним, что от идеи отправки войск также тихо «отползли» поляки, устами главы ПиС Качинського и министра обороны Косиняка-Камиша. Наотрез отказались венгры и словаки. Теоретически «за», но на практике «очкуют» прибалты, предлагая заменить войска технической и военной помощью.

По факту, сегодня только Франция и Британия все еще рассматривают этот план, как рабочий. Да и то – не на линии фронта, как хочет Зеленский, а в находящизся вдали от нынешней линии фронта городах, портах и ​​других ключевых объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции.

Как пишет The Telegraph, именно этот план премьер-министр Британии Кир Стармер собирается на следующей неделе представить Трампу в Вашингтоне.

Правда, при таких вводных не совсем понятно, чем эти войска будут заниматься и кого от кого защищать. Это больше похоже не на защиту, а на оккупационную зону.

«План Макрона в общем-то предполагает размещение оккупантов в тылу ВСУ с тем, чтобы своим нижним бельем прикрыть коммуникации, когда ВСУ пойдут отвоевывать границы 1919 года (1991 уже не актуален). Хороший план. Надо брать», – ерничает политолог Василий Стоякин.

Правда, стоит учесть, что хитрые британцы признают, что реализация плана даже в таком виде зависит от поддержки США, без которой план обнуляется.

Поэтому, как сообщается, Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если Россия нарушит условия перемирия. Правда, для этого в рамках НАТО придется начать дискуссии по статье 5.