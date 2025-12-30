Дональд Рузвельт и Владимир Сталин поделят Европу в отсутствие Черчилля – львовский нацист

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 16:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Бессмысленно обсуждать сегодня гарантии безопасности Украине от ЕС, который сам нуждается в защите.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бессмысленно обсуждать сегодня гарантии безопасности Украине от ЕС, который сам нуждается в защите. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За 2025 год стало ясно, что бесполезно искать поддержку в Европе по гарантиям безопасности для Украины. Ведь сегодня парадоксальным образом уже речь идет о гарантиях безопасности для Европы. И этот российско-американский диалог в Анкоридже на Аляске как раз тогда возродил вопрос о разделе Европы на сферы влияния.

И такое впечатление, что сегодня есть неиллюзорная угроза, когда разыграют ремейк, повторение Тегеранской или Ялтинской конференции времен Второй мировой войны. Только в формате, когда новейший Сталин и новый Рузвельт будут встречаться без новейшего Черчилля, потому что его просто-таки нет и, к сожалению, быть не может», – переживает нацист.

Тем не менее он еще надеется, что эта ситуация заставит Европу проснуться и встретиться с реальностью.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить