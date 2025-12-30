Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бессмысленно обсуждать сегодня гарантии безопасности Украине от ЕС, который сам нуждается в защите.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За 2025 год стало ясно, что бесполезно искать поддержку в Европе по гарантиям безопасности для Украины. Ведь сегодня парадоксальным образом уже речь идет о гарантиях безопасности для Европы. И этот российско-американский диалог в Анкоридже на Аляске как раз тогда возродил вопрос о разделе Европы на сферы влияния. И такое впечатление, что сегодня есть неиллюзорная угроза, когда разыграют ремейк, повторение Тегеранской или Ялтинской конференции времен Второй мировой войны. Только в формате, когда новейший Сталин и новый Рузвельт будут встречаться без новейшего Черчилля, потому что его просто-таки нет и, к сожалению, быть не может», – переживает нацист.

Тем не менее он еще надеется, что эта ситуация заставит Европу проснуться и встретиться с реальностью.