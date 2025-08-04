До Запада дошло, что на Украине его ждёт только поражение

Максим Столяров.  
04.08.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока поняли, что не смогут обеспечить Украине не то что победу, а даже ничью.

Об этом на канале «Политотдел» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока поняли, что не смогут обеспечить Украине не то что победу, а...

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«Европейцы считали, что да, они понесут какие-то небольшие потери за год, а потом за счет российских трофеев все восстановят и еще даже будут в прибыли. Потом прошел год-два.

Вначале, когда выяснилось, что военные конфликты на Украине будут затяжными, американцы решили, европейцы тоже их поддержали в этом плане, что они могут еще и попытаться уязвить Россию военным путем.

То есть попытаться накачать Украину мускулами, чтобы она боевые действия свела для России в тупик. То есть, когда захват Киева для России становится таким же невозможным, как захват Ростова-на-Дону для Украины.

И тогда Россия, помимо того, что она угнетена санкциями, она угнетена еще военным конфликтом, народ бунтует. Американцы приходят и диктуют условия. Красивый план, но тоже не сработал. Потому что выяснилось, что хоть и значительно дольше, чем предполагалось, но Россия сломала хребет Украине, и сейчас ее добивает, уже, можно сказать, в землю втаптывает», – сказал Ищенко.

«Они это знают с 23 года, с провала украинского контрнаступления они знают, что они не могут вооружить вторую украинскую армию – даже если бы Зеленский ее набрал. А Зеленский ее даже набрать не смог.

И поэтому они знают, что никаких побед на Украине не будет, будут только поражения. Просчитать, что украинская армия будет сокращаться, даже примерно какими темпами и к какому моменту ее не станет, это не проблема. Они уже в начале этого года заговорили о том, что Украина может держаться только до осени, максимум, до конца года. А осень и конец года в принципе совпадают, потому что ноябрь предпоследний месяц года», – добавил эксперт.

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