До Запада дошло, что на Украине его ждёт только поражение

Страны западного блока поняли, что не смогут обеспечить Украине не то что победу, а даже ничью.

Об этом на канале «Политотдел» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы считали, что да, они понесут какие-то небольшие потери за год, а потом за счет российских трофеев все восстановят и еще даже будут в прибыли. Потом прошел год-два. Вначале, когда выяснилось, что военные конфликты на Украине будут затяжными, американцы решили, европейцы тоже их поддержали в этом плане, что они могут еще и попытаться уязвить Россию военным путем. То есть попытаться накачать Украину мускулами, чтобы она боевые действия свела для России в тупик. То есть, когда захват Киева для России становится таким же невозможным, как захват Ростова-на-Дону для Украины. И тогда Россия, помимо того, что она угнетена санкциями, она угнетена еще военным конфликтом, народ бунтует. Американцы приходят и диктуют условия. Красивый план, но тоже не сработал. Потому что выяснилось, что хоть и значительно дольше, чем предполагалось, но Россия сломала хребет Украине, и сейчас ее добивает, уже, можно сказать, в землю втаптывает», – сказал Ищенко.