Для чистоты понимания. Как у Трампа видят условия замирения Украины и России

В своем активно обсуждаемом в соцсетях интервью американскому правому протрампистскому ресурсу Breitbart News спцпосланец Трампа Стивен Уиткофф еще раз проговорил выдвигаемые американцами условия замирения Украины и России, которые, наверняка, снова будут фигурировать в обсуждениях этой темы и проталкиваться Белым домом.

По словам Уиткоффа, «основные остающиеся вопросы, которые необходимо решить», включают детали по территории Украины, ключевой атомной электростанции (ЗАЭС- ПН), которая в настоящее время не работает, и доступа Украины к важным водным путям.

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«Я думаю, что основные проблемы здесь — это регионы, атомная электростанция, то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану. Есть вещи, которые, на мой взгляд, не будут сложными для решения, если мы соберем стороны за столом переговоров, они начнут разговаривать друг с другом, мы сузим круг спорных вопросов, а затем выработаем компромиссы и творческие решения для устранения всех их опасений. Если мы физически добьемся этого, то, на мой взгляд, у нас будет хороший шанс положить конец этому конфликту», — сказал Уиткофф.

В ответ на дополнительный вопрос посланец Трампа пояснил, что в настоящее время сторонами оспариваются пять регионов Украины — два находятся под полным контролем России, а три — под частичным контролем Украины. Речь идет о Крыме и ЛНР с одной стороны; и ДНР, Херсонщине и Запорожье – с другой.

«Я думаю, что мы многое сделали для сужения круга проблем… Основные спорные моменты сводятся к пяти регионам. Россия контролирует — подавляющий контроль — два из этих регионов. Украинцы в той или иной степени контролируют три других региона, поэтому вопрос в том, как мы будем оценивать ситуацию — есть разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Поэтому мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами. Мы хотим быть прямыми и сесть за стол переговоров, но пока ведем переговоры о том, что Россия готова принять в некоторых из этих областей. Вы отступите за определенные административные линии? То же самое касается украинцев», – ответил Уиткофф.

Уиткофф также сказал, что отключенная атомная электростанция в Энергодаре важна из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время является «важной частью этих переговоров».

«Запорожская атомная электростанция является важной частью этих переговоров, потому что она является своего рода жемчужиной в короне и была закрыта, но нам нужно ее вновь открыть, потому что она поставляет много электроэнергии в некоторые города Украины. Вот такие вопросы стоят на повестке дня», – сказал он.

Кроме того, по мнению администрации Трампа важны водные пути и доступ Украины к Черному морю, который позволяет ей выходить в мировой океан через соединение со Средиземным морем.

«Как Украина будет получать воду и доставлять свои товары на рынок? Но я думаю, что часть проблемы заключается в том, что нам не удалось заставить обе стороны сесть за стол переговоров», — говорит Уиткофф.

Точно также, для чистоты понимания: все перечисленное – это предложение США. Как можно понять из суммы заявлений и оговорок российской стороны, существует серьезный зазор между американским и российским видением перечисленных проблем. Так что не стоит исключать того, что итоговый пакет условий будет сильно отличаться от того, что вербализовал в своем интервью Уиткофф.