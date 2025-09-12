«Дешевле сбивать над нами, чтобы не падало на польские домики» – на Львов-ТВ выпрашивают ПВО

Тарас Стрельцов.  
12.09.2025 22:41
  (Мск) , Львов
Просмотров: 421
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


В связи с инцидентом с дронами на польской территории Варшава поднимет перед НАТО отбракованный в прошлогоднем соглашении с Украиной вопрос о развёртывании ПВО над Галичиной.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В связи с инцидентом с дронами на польской территории Варшава поднимет перед НАТО отбракованный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас ещё с прошлого года подписано соглашение, которое предусматривает эти возможности. Сейчас этот вопрос актуализировали, и в разговоре Сибиги с Сикорским этот вопрос был поднят очередной раз. Польша подняла этот вопрос перед партнёрами по НАТО, поскольку всегда был посыл к тому, что должно быть соглашение стран НАТО на то, чтобы эти летающие объекты сбивать над территорией Украины.

Уже видно и понятно, что безопаснее и, простите, дешевле сбивать те дроны, которые не долетели до госграницы и не пересекли её, и применять авиацию или средства ПВО для сбития объектов над территорией Западной Украины.

Думаю, со временем это решение придёт, но надо над этим работать, чтобы мы не оставались одни без прикрытия союзников. И то, что вы сказали «бороться с Путиным лучше на чужой территории» – согласен. И как раз это вкладывается в логику помощи Украине», – вещал Боднар.

Ведущего очень вдохновили слова укро-посла.

«Ракета или сбитый дрон над территорией Украины, а у нас их сбивают, он не упадёт на домик в Польше. Да, он может упасть на крышу, это цинично, и Украина, мы готовы к этому», – аргументировал пропагандист.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить