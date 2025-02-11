Депутат Европарламента: Зеленский обнаглел, Европу не уважают – поеду в Госдуму на переговоры
Депутат от Словакии, бывший вице-председатель словацкого парламента Любош Блаха собрался ехать в Москву, чтобы лично принять участие в мирных переговорах.
Об этом он заявил с трибуны Европарламента в Страсбурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Извините, коллеги, но антироссийские настроения здесь просто ужасны! Украина потеряла сотни тысяч людей. Если бы нам удалось договориться с Путиным в Стамбуле, то сейчас мы бы жили в мире.
Во вторых, антироссийские санкции больше всего вредят Европе. Зеленский перекрыл газовый вентиль – это высокомерное поведение. США изменили свою позицию и собираются вести переговоры с Путиным», – отметил он.
«Это реальность. Европу больше не уважают. Мы не можем продолжать в том же духе. Поэтому я должен сообщить вам, что в начале марта я поеду в российский парламент, чтобы попытаться начать мирные переговоры и следить за ними», – объявил Блаха.
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