«Дело не в Словакии и Венгрии»: отказ ЕС от российских энергоносителей останется на декларативном уровне
Возглавив чешское правительство, Андрей Бабиш в энергетических вопросах будет руководствоваться прагматикой, а не антироссийской идеологией.
Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Скорее всего, Чехия не будет полностью отказываться от российских нефти, газа и удобрений. Хотя, конечно, их доля уменьшится. Не будет отказываться от российского ядерного топлива, потому что их две атомные станции советского образца. Если они туда попытаются всунуть американское или французское топливо, это дело чревато «Чернобылем» в центре Европы.
Один раз такое чуть не произошло, когда они попытались по политическим причинам ставить американское топливо в советский реактор – Тимелин чуть не взлетел на воздух», – напомнил эксперт.
Модератор уточнила, что использование российских энергоресурсов идёт вразрез с политикой ЕС.
«Они могут говорить всё что угодно, но пока что узлом для приёма российского сжиженного газа являются не то что Словакия или Венгрия, а вполне себе Франция и Испания. Поэтому позволить себе полностью отказаться от российских энергоносителей – Европа ставит это себе в качестве цели, но позволить себе этого не может. Бабиш как прагматик будет смотреть на это сквозь призму цифр, а не идеологии», – ответил Трухачёв.
