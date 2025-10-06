«Дело не в Словакии и Венгрии»: отказ ЕС от российских энергоносителей останется на декларативном уровне

Возглавив чешское правительство, Андрей Бабиш в энергетических вопросах будет руководствоваться прагматикой, а не антироссийской идеологией.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, Чехия не будет полностью отказываться от российских нефти, газа и удобрений. Хотя, конечно, их доля уменьшится. Не будет отказываться от российского ядерного топлива, потому что их две атомные станции советского образца. Если они туда попытаются всунуть американское или французское топливо, это дело чревато «Чернобылем» в центре Европы.

Один раз такое чуть не произошло, когда они попытались по политическим причинам ставить американское топливо в советский реактор – Тимелин чуть не взлетел на воздух», – напомнил эксперт.