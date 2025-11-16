Что пока удерживает Молдову от захвата Приднестровья – мнение майора МГБ ПМР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молодова держит Приднестровье в блокаде и может в любой момент спровоцировать гуманитарный кризис.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Дома у Домниной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это можно определить как цепкую и крепкую руку на горле. Она сжимает интенсивно это горло. Приднестровье оказалось отрезанным. По сути – в окружении. Коммуникаций нет никаких. Это резко осложнило положение республики. На границе с Украиной постоянно нависает контингент ВСУ, который может в любой момент вторгнуться либо нанести артиллерийско-ракетный удар, например. Даже без вторжения. С другой стороны враждебная Молдова. За Молдовой — НАТО. Экономика положена на бок за счет газовой и банковской блокады. Периодически возникает логистическая блокада. Работы практически нет», – описал положение Соин.

По его мнению, Молдова может не брать Приднестровье измором, а спровоцировать там хаос и панику с помощью пятой колонны и ввести силовиков.