ЧП в Германии: военные грузовики сгорели, не доехав до Украины. Власти ищут поджигателей
Таблоид Bild пишет, что министерство обороны Германии начало расследование по факту поджога военных грузовиков на территории ремонтной базы компании MAN в Эрфурте.
Как сообщили Bild в военном ведомстве, четыре машины сгорели полностью, еще две серьезно пострадали. При этом, в Минобороны ФРГ отрицают, что техника —предназначалась для отправки на Украину.
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Инцидент произошел еще в ночь на 22 июня, при этом, в одном из российски военных каналов в Telegram появились фотографии машин до и после пожара. Этот же канал опубликовал видео, на котором запечатлен сам момент поджога. Как указывает Bild, автор видео неизвестен — возможно, это сам поджигатель.
«Есть такой город Эрфурт в Германии, куда свозят на ремонт различную военную технику для нужд ВСУ. Наши люди решили, что все это лишнее, и не нужна ВСУ такая техника и просто ее сожгли, такие дела», — говорится в подписи к ролику.
Как отмечается в материале Bild, следователи из Управления уголовной полиции Тюрингии и прокуратура Эрфурта не исключают связи поджога с Россией и также проверяют подлинность видео. В Минобороны ФРГ изданию уточнили, что идет расследование по подозрению в саботаже.
Власти Тюрингии пока воздерживаются от громких заявлений. В МВД земли подчеркивают, что нельзя исключать и действия левых радикалов. Ранее аналогичные атаки на военные машины происходили в Берлине и Зольтау, где ответственность взяла на себя леворадикальная антивоенная группировка «Agenda2029».
После поджога шести армейских грузовиков в Эрфурте в Telegram появился ролик на русском языке, в котором неизвестные берут на себя ответственность за нападение. В Управлении уголовной полиции Тюрингии, которое ведет расследование по факту поджога, заявили телеканалу MDR, что также проверяют подлинность этих материалов.
Остается неясным, действительно ли сожженные машины предназначались для Украины, как утверждается в ролике. Бундесвер, по информации MDR, эту информацию не подтвердил и не опроверг.
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