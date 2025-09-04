Цензурный орган бандеровцев: Telegram крайне опасен для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мессенджер Telegram якобы представляет угрозу для национальной безопасности Украины, а если точнее – режиму Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Вита» заявил представителем Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию в Винницкой области Вадим Мазурик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, можно ли прекратить работу мессенджера на территории Украины.

«Национальный совет рассматривает Telegram однозначно как сервис, который представляет угрозу информационной национальной безопасности. Работники Национального совета на своих рабочих компьютерах не используют Telegram», – сказал Мазурик.

При этот он уверяет, что его орган не является карательным органом, не став говорить, как это соотносится с регулярными штрафами, которые выписывает Нацсовет тем или иным СМИ.

Чиновник не смог ответить на вопрос, каким будет информационное пространство будущего, сказав лишь, что его «полет мысли не успевает за реальностью», но призвал «готовить наших студентов уже сейчас».