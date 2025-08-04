«Бывают у нас такие» – Кедми назвал русофоба Каспарова «еврейским неадекватом»

Максим Столяров.  
04.08.2025 17:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 830
 
Дзен, Израиль, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Относиться можно по-разному, но правда в словах Владимира Зеленского есть о том, что при нынешнем руководстве Россия никогда не откажется от защиты своих национальных интересов.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Относиться можно по-разному, но правда в словах Владимира Зеленского есть о том, что при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть доля правды, что при той власти, которая сегодня существует в России, вряд ли Россия откажется от своих национальных интересов, которые лежат в основе СВО. Это верно. То, что многие хотят установить в России другую власть или другую анархию, это тоже верно.

Вон, шахматист, который по своей ненормальности пытается конкурировать с другим гениальнейшим шахматистом Фишером, у него тоже есть своё представление, что надо сделать с Россией. Ну, не все гениальные шахматисты были адекватные в других отношениях. Фишер был не совсем адекватный.

Что общего у Фишера и Каспарова? У Фишера и Каспарова еврейская мама. Но это, вероятно, не даёт достаточного основания для уравновешенного ума. У нас, у евреев, тоже много людей, которые неадекватны по своему восприятию действительности. Не только в Израиле», – сказал Кедми.

Вальдман поправил эксперта, что у Каспарова папа еврей, а не мама. Кедми поблагодарил за уточнение, но оба сошлись на том, что сути сказанного это не меняет.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить