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Относиться можно по-разному, но правда в словах Владимира Зеленского есть о том, что при нынешнем руководстве Россия никогда не откажется от защиты своих национальных интересов.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть доля правды, что при той власти, которая сегодня существует в России, вряд ли Россия откажется от своих национальных интересов, которые лежат в основе СВО. Это верно. То, что многие хотят установить в России другую власть или другую анархию, это тоже верно. Вон, шахматист, который по своей ненормальности пытается конкурировать с другим гениальнейшим шахматистом Фишером, у него тоже есть своё представление, что надо сделать с Россией. Ну, не все гениальные шахматисты были адекватные в других отношениях. Фишер был не совсем адекватный. Что общего у Фишера и Каспарова? У Фишера и Каспарова еврейская мама. Но это, вероятно, не даёт достаточного основания для уравновешенного ума. У нас, у евреев, тоже много людей, которые неадекватны по своему восприятию действительности. Не только в Израиле», – сказал Кедми.

Вальдман поправил эксперта, что у Каспарова папа еврей, а не мама. Кедми поблагодарил за уточнение, но оба сошлись на том, что сути сказанного это не меняет.