Быстрое завершение конфликта не в интересах Украины – экс-посол в США
Украине нельзя соглашаться на быстрое прекращение конфликта. Это приведет к восстановлению отношений России с Западом и снятию санкций.
Об этом в эфире заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Быстрые решения – это прекращение огня. Это, возможно, в такой постановке вопроса – абсолютно не в интересах Украины. То есть, делается, например, пасхальное прекращение огня, выходит Дональд Трамп: «Я сделал это». Нобелевская премия мира, все идет, через какое-то время все восстанавливается, с России снимаются санкции, Россия начинает ротацию своих военнослужащих или наемников, и потом есть разные варианты развития событий», – рассуждал он.
«Точно просто остановиться без ничего дальше, гарантии безопасности называют много раз – без того, чтобы не допустить, чтобы Россия дальше не смогла нас атаковать, через месяц, через год, через два года – без этого нам просто прекращение огня – все.
Мы сейчас выпрыгнули над пропастью, и висим где-то, можно уже дойти до точки опоры, а нам в это время говорят: «Стоп». И или падаешь вниз, или висишь неизвестно сколько», – вещал Чалый.
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