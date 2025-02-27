Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если НАТО не может принять всю Украину в свой состав из-за боевых действий на ее территории, то есть другой выход.

Об этом в интервью украинскому журналисту, скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрию Гордону, внесенному Россией в список экстремистов и террористов, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама