Будем брать Украину в НАТО частями – Борис Джонсон
Если НАТО не может принять всю Украину в свой состав из-за боевых действий на ее территории, то есть другой выход.
Об этом в интервью украинскому журналисту, скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрию Гордону, внесенному Россией в список экстремистов и террористов, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«И если мы пока не можем полностью принять Украину из-за продолжающейся российской оккупации, то мы поступим так же, как с Германией в 50-х. Тогда не вся Германия вошла в НАТО, но часть вошла. Мы сделаем то же самое.
Возьмем те части Украины, которые полностью контролируются Украиной, и начнем процесс их интеграции в НАТО. Так что ты проиграл, Владимир. Все кончено. Больше никакой империи. Вот что бы я сделал», – заявил Джонсон.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: