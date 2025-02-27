Будем брать Украину в НАТО частями – Борис Джонсон

Анатолий Лапин.  
27.02.2025 09:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Украина


Если НАТО не может принять всю Украину в свой состав из-за боевых действий на ее территории, то есть другой выход.

Об этом в интервью украинскому журналисту, скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрию Гордону, внесенному Россией в список экстремистов и террористов, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если НАТО не может принять всю Украину в свой состав из-за боевых действий на...

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«И если мы пока не можем полностью принять Украину из-за продолжающейся российской оккупации, то мы поступим так же, как с Германией в 50-х. Тогда не вся Германия вошла в НАТО, но часть вошла. Мы сделаем то же самое.

Возьмем те части Украины, которые полностью контролируются Украиной, и начнем процесс их интеграции в НАТО. Так что ты проиграл, Владимир. Все кончено. Больше никакой империи. Вот что бы я сделал», – заявил Джонсон.

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