Британия не смогла бы так быстро оправиться от потери флагмана своего флота, как это сделала Россия после гибели на Черном море крейсера «Москва».

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда затонул крейсер «Москва», я был просто в шоке. Если бы такое случилось на Западе, и мы потеряли бы один корабль, то Фолклендской войны бы не было. Скорее всего, мы бы остановились и сказали: мы не можем продолжать, это слишком большие потери. Но русские продолжали наступать. Они будут упорно идти вперед, пока не победят», – сказал Рэмси.

Офицер известной своим пиратским прошлым Британии не понимает, почему Россия до сих пор не нападает на гражданские суда.

«Я ожидаю, что русские начнут действовать более активно, будь то смена руководства или попытки разработать собственные противолодочные технологии, чтобы ввести их в бой, обеспечить их эффективную переброску по суше и таким образом изменить ход игры. Меня беспокоят нападения на суда, перевозящие экспортные товар. Я думаю, что Россия будет все больше раздражаться и может пойти по этому пути. Честно говоря, я удивлен, что она до сих пор этого не сделала», – сказал Рэмси.

Председатель Совета директоров Американской торговой палаты на Украине Елена Кошарная хвасталась, что запущенный без согласования с Москвой «зерновой коридор» позволял поддерживать ВВП Украины приблизительно на довоенном уровне.