Британский дипломат: Всё, границ Украины 1991 года больше не будет!

Анатолий Лапин.  
11.08.2025 09:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 968
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина отдаст потерянные территории России в рамках мирного соглашения. Это очевидно, учитывая, что за три года она не смогла сделать этого силовым путем.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший постпред Великобритании в ООН Марк Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина отдаст потерянные территории России в рамках мирного соглашения. Это очевидно, учитывая, что за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что он (Дональд Трамп, – авт.) пойдет на некоторые уступки, он уже говорил о передаче земель. Учитывая, что Украина не контролирует никаких российских территорий, это означает, что Украина отдаст часть своей территории России в качестве награды за их агрессию», – сказал Грант.

«Послушайте, мы должны быть реалистами. После трех с половиной лет войны маловероятно, что в каком-либо мирном соглашении Украина вернет себе всю свою территорию и что русские согласятся на это», – добавил дипломат.

Он опасается, что Владимир Путин в Аляске будет демонстрировать уступчивость и обыграет Трампа.

«Большой риск, что президент Путин, который уже обыграл Стива Уиткоффа и Дональда Трампа за последние семь месяцев, снова переиграет президента Трампа и пойдет на уступки ради скорейшего заключения сделки. А потом мы преподнесем президенту Зеленскому готовый сценарий», – пояснил Грант.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить