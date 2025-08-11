Британский дипломат: Всё, границ Украины 1991 года больше не будет!
Украина отдаст потерянные территории России в рамках мирного соглашения. Это очевидно, учитывая, что за три года она не смогла сделать этого силовым путем.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший постпред Великобритании в ООН Марк Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что он (Дональд Трамп, – авт.) пойдет на некоторые уступки, он уже говорил о передаче земель. Учитывая, что Украина не контролирует никаких российских территорий, это означает, что Украина отдаст часть своей территории России в качестве награды за их агрессию», – сказал Грант.
«Послушайте, мы должны быть реалистами. После трех с половиной лет войны маловероятно, что в каком-либо мирном соглашении Украина вернет себе всю свою территорию и что русские согласятся на это», – добавил дипломат.
Он опасается, что Владимир Путин в Аляске будет демонстрировать уступчивость и обыграет Трампа.
«Большой риск, что президент Путин, который уже обыграл Стива Уиткоффа и Дональда Трампа за последние семь месяцев, снова переиграет президента Трампа и пойдет на уступки ради скорейшего заключения сделки. А потом мы преподнесем президенту Зеленскому готовый сценарий», – пояснил Грант.
