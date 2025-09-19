Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британский парламентский комитет по нацбезопасности опубликовал доклад, где говорится об угрозе из-за возрождения в России секретного подразделения, способного перерезать подводные кабели и трубопроводы.

Таблоид Sun пугает читателей, будто после ЧП с дронами в Польше русские задействуют диверсантов против Острова .

Профессор Кевин Роулендс из Центра стратегических исследований Королевского военно-морского флота сообщил комитету, что у этого подразделения имеется более 50 судов, включая подлодки, способные погружаться на глубину до 6000 метров. Могут быть задействованы подводные беспилотники, а также диверсанты – как на суше, так и пловцы,

Депутаты раскритиковали Минобороны за то, что его действия по защите подводных коммуникаций «слишком робки» на фоне уже имеющихся актов саботажа, якобы осуществленных в последние месяцы Китаем и РФ, списывавшихся на случайные повреждения коммуникаций якорями.

Военное ведомство уже пообещало увеличить траты на «новые возможности по защите морской инфраструктуры с использованием новейших технологий» – в частности, речь идет об установке подводных датчиков.