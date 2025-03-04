Британия опасается разрыва с США и просит Украину подписать сделку

Анатолий Лапин.  
04.03.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США остаются самыми главными партнерами и союзниками Великобритании.

Об этом, выступая в палате общин, заявил премьер-министр Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США остаются самыми главными партнерами и союзниками Великобритании. Об этом, выступая в палате общин,...

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«Мы должны укреплять наши отношения с Америкой ради нашей безопасности, ради наших технологий, торговли, инвестиций. Они всегда были и будут незаменимы, и мы никогда не будем выбирать между двумя сторонами Атлантики.

На этой неделе стало ясно, что США жизненно важны для обеспечения мира, который мы все хотим видеть в Украине. Поэтому я приветствую возможность заключить новое экономическое соглашение с США, о котором президент объявил на прошлой неделе…

У США и Великобритании – самые тесные отношения. Наша оборона, наша безопасность, наша разведка полностью взаимосвязаны. Ни одна другая страна так не близка, как эти две, и было бы огромной ошибкой в такое время предполагать, что ослабление этих связей поможет укрепить оборону и безопасность в Европе» – заявил Стармер.

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