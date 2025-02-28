Болтон: У меня плохие новости и для Украины, и для НАТО

Позиция Дональда Трампа и голосование американских представителей в ООН фактически поставили США по другую сторону баррикад от союзников по НАТО.

Об этом в интервью Times Radio заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США проголосовали в ООН против резолюции, осуждающей российскую агрессию, вместе с Россией, Северной Кореей и Белоруссией. Даже Китай воздержался при голосовании по этой резолюции. Таким образом, мы оказались по разные стороны от всего альянса НАТО.

Это плохие новости не только для Украины и её перспектив, но и для НАТО тоже, потому что он [Трамп] постоянно вносит разлад между США и союзниками. Я уже давно очень обеспокоен тем, что Трамп может вывести США из НАТО, он уже был близок к этому в 2018 году – и может сделать это снова.

Или предпринять шаги, которые ослабят НАТО настолько, что к тому времени, когда он действительно выйдет из альянса, это будет просто формальностью», – возмущался Болтон.