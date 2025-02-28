Болтон: У меня плохие новости и для Украины, и для НАТО
Позиция Дональда Трампа и голосование американских представителей в ООН фактически поставили США по другую сторону баррикад от союзников по НАТО.
Об этом в интервью Times Radio заявил изгнанный с позором бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США проголосовали в ООН против резолюции, осуждающей российскую агрессию, вместе с Россией, Северной Кореей и Белоруссией. Даже Китай воздержался при голосовании по этой резолюции. Таким образом, мы оказались по разные стороны от всего альянса НАТО.
Это плохие новости не только для Украины и её перспектив, но и для НАТО тоже, потому что он [Трамп] постоянно вносит разлад между США и союзниками. Я уже давно очень обеспокоен тем, что Трамп может вывести США из НАТО, он уже был близок к этому в 2018 году – и может сделать это снова.
Или предпринять шаги, которые ослабят НАТО настолько, что к тому времени, когда он действительно выйдет из альянса, это будет просто формальностью», – возмущался Болтон.
По его словам, голосование США вместе с Россией на генассамблее ООН – это «позор» и «противоречит реальности».
«Это подтверждает аргумент России, что НАТО спровоцировало войну разговорами о вступлении Украины. На самом деле, это была позиция США с 2008 г., когда Буш-младший предложил принять Украину и Грузию в НАТО в ускоренном порядке.
Так что если это было провокацией для России, возникает вопрос, почему они не напали на Украину раньше и ждали до 2014 года, а затем снова в 2022 году. НАТО здесь ни при чём!
Это часть плана, о котором публично заявлял Путин с 2005 года, когда он сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой ХХ века», – вещал экс-советник.
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