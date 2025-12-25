Благодарите Зеленского: украинцам обещают, что 2026 будет «годом войны»

Украинский узурпатор Зеленский опубликовал «мирный план», чтобы затянуть дипломатический процесс.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Похоже, звонок в Лондон и 90 миллиардов, обещанных Евросоюзом, во Владимира Александровича вдохнули потужности. И теперь 26 год будет годом войны. То есть переговоры будут идти, а война будет продолжаться. И да, может быть 90, может быть 180, а может все 360 дней.

Когда обсуждается мирный план, это не предназначается для широкой публики. На это намекнули в Кремле и, похоже, и в Вашингтоне офигели немножечко от такого поворота. Просили пока не обнародовать, но пошли по другому пути.

Сказать, что в Вашингтоне разочарованы – это ничего не сказать. Явно это не входило бы в их планы, что кто-то опубликует вот эти вещи. Поскольку до финала еще ой как далеко», – сказал Золотарев.

«Вброс такого документа на публику – это чисто политтехнологический ход, позволяющий тянуть время даже 360 дней. И всё это время Зеленский остаётся у руля.

Но если ты тянешь время, тут скрывается опасность для Зеленского: он в таком случае позиционирует себя не как часть решения проблемы, а как часть самой проблемы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ведь объективно у Путина нет никаких весомых аргументов финализировать войну. Он убежден, что он побеждает, у него еще есть ресурсы. Но им важно не быть частью проблемы, чтобы частью проблемы выглядел Зеленский.

Владимир Александрович этим ходом очень четко демонстрирует это Вашингтону. И интрига теперь заключается в том, как будут реагировать американцы: махнут рукой, или попытаются дожать», – подытожил он.

