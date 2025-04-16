Решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, скорее всего, было продиктовано натовскими стандартами.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне уже стыдно говорить, что этого никогда не произойдёт, потому что у нас это невозможно. Уже произошло всё, что было невозможно до сих пор, поэтому оставлю вероятность. Конечно, я не верю, что финские власти вышли из этого соглашения для того, чтобы заминировать свои границы и создать такую зону отчуждения.

Думаю, это связано с новой стратегией НАТО и с тем, что Финляндия вступила в альянс, и вместе с рядом этих государств разрабатывает общую оборонную стратегию, в которую входит использование этих противопехотных мин.

На самом деле, военные эксперты давно настаивали на том, чтобы Финляндия вышла из этого соглашения, просто не было политической воли. Но сейчас на войну списываются все отступления от конституционных норм, и, скорее всего, политики посчитали, что настало хорошее время для того, чтобы сделать и этот шаг», – сказал Гусатинский.