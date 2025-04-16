«Безумие, если власти начнут минировать границу» – журналист из Финляндии

Максим Столяров.  
16.04.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 67
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Финляндия


Решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, скорее всего, было продиктовано натовскими стандартами.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, скорее всего, было продиктовано...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне уже стыдно говорить, что этого никогда не произойдёт, потому что у нас это невозможно. Уже произошло всё, что было невозможно до сих пор, поэтому оставлю вероятность. Конечно, я не верю, что финские власти вышли из этого соглашения для того, чтобы заминировать свои границы и создать такую зону отчуждения.

Думаю, это связано с новой стратегией НАТО и с тем, что Финляндия вступила в альянс, и вместе с рядом этих государств разрабатывает общую оборонную стратегию, в которую входит использование этих противопехотных мин.

На самом деле, военные эксперты давно настаивали на том, чтобы Финляндия вышла из этого соглашения, просто не было политической воли. Но сейчас на войну списываются все отступления от конституционных норм, и, скорее всего, политики посчитали, что настало хорошее время для того, чтобы сделать и этот шаг», – сказал Гусатинский.

Также он со скепсисом отнёсся и к вероятности ввода финских войск на Украину.

«Ещё незадолго до этих слов [«дискуссия об отправке солдат на Украину отклонилась от курса»] он [президент Финляндии Стубб] сказал прямо, что Финляндия не будет участвовать в отправке войск, потому что любые возможные конфликты, которые произойдут на Украине между россиянами и финнами, могут привести к фазе острого противостояния на границе.

Финляндия –пограничное государство, поэтому ни в коем случае отправлять солдат на Украину не будет. Заявление по поводу «отклонения от курса дискуссии» вообще сложно понять, это какая-то белиберда. Потому что, во всяком случае, в финском обществе никакой дискуссии по этому поводу не ведётся», – рассказал журналист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить