«Безумие, если власти начнут минировать границу» – журналист из Финляндии
Решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, скорее всего, было продиктовано натовскими стандартами.
Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне уже стыдно говорить, что этого никогда не произойдёт, потому что у нас это невозможно. Уже произошло всё, что было невозможно до сих пор, поэтому оставлю вероятность. Конечно, я не верю, что финские власти вышли из этого соглашения для того, чтобы заминировать свои границы и создать такую зону отчуждения.
Думаю, это связано с новой стратегией НАТО и с тем, что Финляндия вступила в альянс, и вместе с рядом этих государств разрабатывает общую оборонную стратегию, в которую входит использование этих противопехотных мин.
На самом деле, военные эксперты давно настаивали на том, чтобы Финляндия вышла из этого соглашения, просто не было политической воли. Но сейчас на войну списываются все отступления от конституционных норм, и, скорее всего, политики посчитали, что настало хорошее время для того, чтобы сделать и этот шаг», – сказал Гусатинский.
Также он со скепсисом отнёсся и к вероятности ввода финских войск на Украину.
«Ещё незадолго до этих слов [«дискуссия об отправке солдат на Украину отклонилась от курса»] он [президент Финляндии Стубб] сказал прямо, что Финляндия не будет участвовать в отправке войск, потому что любые возможные конфликты, которые произойдут на Украине между россиянами и финнами, могут привести к фазе острого противостояния на границе.
Финляндия –пограничное государство, поэтому ни в коем случае отправлять солдат на Украину не будет. Заявление по поводу «отклонения от курса дискуссии» вообще сложно понять, это какая-то белиберда. Потому что, во всяком случае, в финском обществе никакой дискуссии по этому поводу не ведётся», – рассказал журналист.
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