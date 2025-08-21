Белорусы хотят насадить российские ядерные боеголовки на китайские ракеты

Елена Острякова.  
21.08.2025 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 168
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Власти Белоруссии предлагают оснастить ядерными боеголовками ракеты комплекса «Полонез», созданного РБ совместно с КНР.

Об этом сегодня заявил журналистам секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Белоруссии предлагают оснастить ядерными боеголовками ракеты комплекса «Полонез», созданного РБ совместно с КНР....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты дальностью 300 км. Это высокоточное оружие. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные с российской стороной.

Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы – создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно же, надо успевать и идти в этом направлении», – сказал Вольфович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по развитию ракетостроения, что собирается обсудить эти вопросы с Владимиром Путиным.

«Я посоветуюсь с президентом России, каким именно образом будем действовать совместно, и интересны ли будут РФ наши предложения и наши дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего Союза.

Динамика военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии и России, нашего Союза», – сказал Лукашенко.

Судя по всему, работы уже ведутся. Так, председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сообщил, что российские специалисты уже прибыли в Белоруссию.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить