Белорусы хотят насадить российские ядерные боеголовки на китайские ракеты

Власти Белоруссии предлагают оснастить ядерными боеголовками ракеты комплекса «Полонез», созданного РБ совместно с КНР.

Об этом сегодня заявил журналистам секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты дальностью 300 км. Это высокоточное оружие. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные с российской стороной. Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы – создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно же, надо успевать и идти в этом направлении», – сказал Вольфович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по развитию ракетостроения, что собирается обсудить эти вопросы с Владимиром Путиным.

«Я посоветуюсь с президентом России, каким именно образом будем действовать совместно, и интересны ли будут РФ наши предложения и наши дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего Союза. Динамика военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии и России, нашего Союза», – сказал Лукашенко.

Судя по всему, работы уже ведутся. Так, председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сообщил, что российские специалисты уже прибыли в Белоруссию.