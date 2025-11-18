Беглый российский либерал: Если бы не Зеленский, уже три месяца на Украине был бы мир

В этом году Украина упустила реальный шанс остановить войну – и теперь будет платить куда более страшную цену.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, русофоб и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.

Он говорит, что после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву появилась конструкция о перемирии по линии фронта на Украине, кроме Донбасса, откуда ВСУ должны были выйти.

Кох считает, что это было существенное изменение позиции России (о, чем, впрочем, официально не объявлялось), которая ранее заявляла о претензиях на все регионы, прописанные в конституции.

«И если бы тогда Зеленский принял эти условия, то уже три месяца на Украине был бы мир. Я что-то напутал? Нет. Я где-то наврал. Нет, так, по-моему, всё и выглядело. Но Зеленский сказал: «Нет, мы Донецкую область не отдадим. В Донецкой области тоже по линии фронта. И поэтому война и продолжается до сих пор», – сказал иноагент.

Он оговорился, что не собирается оценивать, правильно ли поступил Зеленский, но подчеркивает, что при реализации того варианта не было бы нынешних разрушительных ударов по энергетике и остались бы живы люди, погибшие за эти три месяца.

«Правильно это или неправильно, решать не мне, это решать руководству Украины нынешнему. Вот оно решило, что та цена, которая за эти три месяца уплачена, стоила того. И сколько ещё придётся уплатить за то, чтобы сохранить Донецкую область? А ещё хуже будет, если её всё-таки потеряют, и эта цена будет уплачена ещё более тяжёлая, чем та, которая уже уплачена», – рассуждал Кох.

