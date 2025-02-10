Беглый предатель из Бурятии рассказал бандеровцам, как «лишить РФ ядерного оружия»

10.02.2025 18:43
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Всему миру для решения российской ядерной угрозы нужно, «как минимум», добиться «незалежности» Бурятии.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил беглый лидер бурятских сепаратистов, бывший «яблочник» Доржо Дугаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всему миру для решения российской ядерной угрозы нужно, «как минимум», добиться «незалежности» Бурятии. Об...

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«Производство ядерного оружия – это не только ракетные технологии, уран, плутоний, обогащение, но ещё и другие элементы. Одним из ключевых является бериллий. И единственный его источник для России находится на территории Бурятии. Ермаковское месторождение, единственное промышленное, разведанное. Незадолго до войны Россия начала возрождение вот этого. Ну, не то чтобы.

Смотрите, у ядерного оружия есть свой «срок годности», когда его нужно обновлять. Ядерная реакция происходит постоянно, ядерное оружие постепенно распадается. И для того, чтобы производить новое, нужны новые бериллиевые инициаторы.

И единственное место, где Россия может добывать бериллий в промышленном масштабе – это Республика Бурятия, Ермаковское месторождение»,  – рассказал Дугаров.

«На самом деле, всему миру для решения русской, российской ядерной угрозы – единственное, что нужно, это добиться независимости, как минимум, Бурятии. Поскольку после этого у РФ не будет никакого ядерного оружия, она не сможет его обновлять», – посоветовал нацпредатель.

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