Всему миру для решения российской ядерной угрозы нужно, «как минимум», добиться «незалежности» Бурятии.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил беглый лидер бурятских сепаратистов, бывший «яблочник» Доржо Дугаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Производство ядерного оружия – это не только ракетные технологии, уран, плутоний, обогащение, но ещё и другие элементы. Одним из ключевых является бериллий. И единственный его источник для России находится на территории Бурятии. Ермаковское месторождение, единственное промышленное, разведанное. Незадолго до войны Россия начала возрождение вот этого. Ну, не то чтобы.

Смотрите, у ядерного оружия есть свой «срок годности», когда его нужно обновлять. Ядерная реакция происходит постоянно, ядерное оружие постепенно распадается. И для того, чтобы производить новое, нужны новые бериллиевые инициаторы.

И единственное место, где Россия может добывать бериллий в промышленном масштабе – это Республика Бурятия, Ермаковское месторождение», – рассказал Дугаров.