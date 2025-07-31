Беда по границам близко: Казахстан встаёт на украино-азербайджанскую дорожку

Максим Столяров.  
31.07.2025 22:58
  (Мск) , Севастополь
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Азербайджан, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Казахстан, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, США, Украина


У России есть большой риск получить в своём подбрюшье огромное недружественное государство в виде одураченного американцами Казахстана.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть большой риск получить в своём подбрюшье огромное недружественное государство в виде...

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«Пора менять отношение. В противном случае – от нас будут отваливаться большими кусками все наши бывшие союзники. Сейчас на очереди Казахстан, которому США предложили весьма выгодную сделку и военное сотрудничество.

Кстати, если Казахстан пойдёт на такое сотрудничество, это неизбежно приведёт к тому, что он нарушит фундаментальный договор о нерушимой дружбе и сотрудничестве от 2013 года, в котором закрепляется, в том числе, и демаркация наших границ.

Мы можем получить украинскую ситуацию, украинско-азербайджанскую, уже с Казахстаном. Надо, пока есть возможность, здесь тоже как-то повлиять на ситуацию, чтобы Казахстан не превратился во враждебное государство, точно так же, иначе будет вообще беда. У нас с ним протяжённые границы в 3 тысячи километров», – предупредил Живов.

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