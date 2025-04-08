Банкир: Трамп выведет из-под санкций «Россельхозбанк» и «Аэрофлот» – исключительно ради своих амбиций
Президент США Дональд Трамп может отменить часть антироссийских санкций против банков ради заключения «черноморской сделки».
Об этом президент «Альфа-банка» Олег Сысуев заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не ожидаю масштабного или всеобъемлющего смягчения или отмены санкций, но какие-то направления и возможности мы будем наблюдать буквально в ближайшее время. Потому что нынешнему амбициозному президенту США нужно показать результат, и он будет просто из кожи вон лезть, чтобы какой-то результат показать и потом сказать, что если бы он был президентом, Кеннеди бы не убили. Если заключат зерновую сделку, он скажет: я накормил всех», – сказал Сысуев.
Он прогнозирует, что США в первую очередь выведут из-под санкций «Россельхозбанк» и «Аэрофлот».
«Это будет в секторах, которые напрямую являются гуманитарными. Продукция агропромышленного комплекса. Если простые люди летают на самолетах, тем более, не россияне, чтобы они не испытывали бы больших проблем. С точки зрения отмены санкций против финансовых институтов, в том числе, «Алфа-банка», у нас таких разговоров победных нет», – сказал Сысуев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: