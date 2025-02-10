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Украина до сих пор не признала «независимость» Косово, однако это не мешает Киеву получать помощь от Приштины.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил заслуженный юрист Украины, адвокат Артём Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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