Бандеровцы негодуют: Косово не признали, а «допомогу» получаем
Украина до сих пор не признала «независимость» Косово, однако это не мешает Киеву получать помощь от Приштины.
Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил заслуженный юрист Украины, адвокат Артём Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Принцип самоопределения народа – это юридическое основание для независимости Косово. К сожалению, Украина Косово до сих пор не признала, его независимость. Хотя, большинство членов ООН признали независимость Косово. Хотя, Украина получает помощь.
Ну, признали де-факто, косовские паспорта наш МИД признаёт. Мы получаем помощь, хотя небольшую, символическую, но получаем, Косово нам предоставляет помощь. То, что может, небольшое государство. Однако Украина до сих пор независимости Косово не признала», – сокрушался Клименко.
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