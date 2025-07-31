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Ситуация с Азербайджаном у Москвы уже зашла слишком далеко.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она уже давно зашла далеко, они уже отдельные виды нелетальных вооружений, например, роботов для разминирования, поставляют на Украину. Но только машины разминирования могут участвовать и в наступательных действиях, а не только в оборонительных. Они, например, прорубают коридор для наступающих войск. А так, Азербайджан поставляет энергоносители на Украину, которые используются для ведения боевых действий против ВС РФ. В принципе, и так уже достаточно недружественно себя ведут», – отметил Живов.

При этом он добавил, что ситуацию с крушением лайнера AZAL в официальном Баку восприняли с большим воодушевлением.