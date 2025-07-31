Азербайджан демонстративно вооружает Украину
Ситуация с Азербайджаном у Москвы уже зашла слишком далеко.
Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Она уже давно зашла далеко, они уже отдельные виды нелетальных вооружений, например, роботов для разминирования, поставляют на Украину. Но только машины разминирования могут участвовать и в наступательных действиях, а не только в оборонительных. Они, например, прорубают коридор для наступающих войск.
А так, Азербайджан поставляет энергоносители на Украину, которые используются для ведения боевых действий против ВС РФ. В принципе, и так уже достаточно недружественно себя ведут», – отметил Живов.
При этом он добавил, что ситуацию с крушением лайнера AZAL в официальном Баку восприняли с большим воодушевлением.
«Насчёт самолёта – это просто уже был повод, чтобы пересесть на другой стульчик. Они долго сидели, ёрзали на стульчике под названием «дружба с Россией» и делали различные некомплиментарные к нам вещи, постоянно нарушая подписанный в 22 году договор, а потом окончательно пересели на другой стульчик, а самолёт стал хорошим поводом.
На мой взгляд, это, в том числе, потому – что мы максимально мягко с ними себя вели», – подчеркнул боец.
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