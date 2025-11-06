АвтоВАЗ снижает цены, потому что проигрывает китайцам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

АвтоВАЗ предлагает скидки на автомобили Lada до полумиллиона рублей. Это связано с тем, что продажи новых автомобилей Lada в России в январе-октябре 2025 года снизились на 25% и составили почти 271 тысячу машин. За тот же самый период прошлого была продана 371 тысяча машин.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Склады АвтоВАЗа переполнены. Российские автолюбители предпочитают китайские марки, цена которых не намного выше (1,8 млн руб), а комплектация лучше.

Глава АвтоВаза Максим Соколов обвинил китайских производителей в «искусственном занижении» цены и выразил надежду на то, что Россия обложит импорт из Китая новыми пошлинами.

Сам АвтоВАЗ изучает возможность привлечения внешнего финансирования для поддержки темпов производства и выполнения обязательств по запуску новых проектов.

На днях власти Самарской области продлили АвтоВАЗу региональную льготу по налогу на прибыль до 2028 года.

Предполагается, что предприятие в 2026 году сэкономит свыше 133 млн рублей.