Австрийский полковник: Размен территориями будет совсем не в пользу Украины

Максим Столяров.  
12.08.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Завоевания ВС РФ в северных районах Сумской области, которые могут оказаться предметом торгов на переговорах – это следствие провальной курской авантюры прошлогоднего лета.

Об этом на канале «ORF Zeit im Bild» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для русских ситуация бы улучшилась, если бы они завладели двумя областями – Луганской и Донецкой. А что может получить Украина? Очень небольшие участки в районе Харькова у Волчанска и в районе Сум. Там идут бои после прошлогоднего неудачного летнего наступления Украины. Это, конечно, намного меньше, по сравнению с тем, что Украина могла бы получить.

Нет информации [о присутствии остатков ВСУ на российской территории], это не подтверждается видеозаписями. Мы видим, что русские продвинулись под Харьковом и под Сумами, хоть Украине и удалось прорваться в некоторых местах контратаками.

Но нужно понимать, что эти атаки, как на севере, так и на юге, в принципе связывают украинские силы. Тяжеловес русского наступления никуда не девается, русским удалось продвинуться к северу от Покровска», – тревожился австрийский полковник.

