«Атмосфера в стране предвоенная»: Финляндия явила невиданную даже прибалтами и бандеровцами русофобию
Финское правительство уже переплюнуло прибалтийские страны в плане русофобии и в риторике, и на деле.
Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Финские политики последнее время отличаются необычайно жёсткой риторикой в отношении всего, что связано с Россией и не только, тут страдают и простые россияне, и естественно, это не может не сказываться на русскоязычных, которые живут в Финляндии, а это более 100 тыс. человек.
Объяснять военной мощью я бы это не стал. Это как снежный ком, который катится с горы быстрее и быстрее, и они просто не могут остановиться. То есть в своей риторике они уже превзошли все прибалтийские страны, в своих действиях они давно в авангарде группы русофобски настроенных стран в Европе. Объяснить это логически невозможно.
Это уже не выстрелы себе в ногу, это просто деструктивные действия – то, что предпринимает наше правительство. Всё это происходит на фоне увядания экономики, некогда вполне состоятельной. Известно, что эта скандинавская модель была успешно внедрена в Финляндии, и действительно, здесь долгое время все могли наслаждаться такими социальными благами, какие, мне кажется, не во многих странах», – рассказал Гусатинский.
«И потихоньку всё приходит в упадок на фоне этой не только риторики, но и действий, которые постоянно предпринимают. Я не говорю только про закрытые границы, это и различные действия в отношении российских политиков, это действия в отношении любых попыток со стороны финских политиков, научных деятелей контактировать с россиянами.
Всё это напоминает какие-то предвоенные годы, когда людей здесь просто закрывали, интернировали на время боевых действий. Примерно такая атмосфера», – добавил журналист.
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