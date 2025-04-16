Финское правительство уже переплюнуло прибалтийские страны в плане русофобии и в риторике, и на деле.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финские политики последнее время отличаются необычайно жёсткой риторикой в отношении всего, что связано с Россией и не только, тут страдают и простые россияне, и естественно, это не может не сказываться на русскоязычных, которые живут в Финляндии, а это более 100 тыс. человек. Объяснять военной мощью я бы это не стал. Это как снежный ком, который катится с горы быстрее и быстрее, и они просто не могут остановиться. То есть в своей риторике они уже превзошли все прибалтийские страны, в своих действиях они давно в авангарде группы русофобски настроенных стран в Европе. Объяснить это логически невозможно. Это уже не выстрелы себе в ногу, это просто деструктивные действия – то, что предпринимает наше правительство. Всё это происходит на фоне увядания экономики, некогда вполне состоятельной. Известно, что эта скандинавская модель была успешно внедрена в Финляндии, и действительно, здесь долгое время все могли наслаждаться такими социальными благами, какие, мне кажется, не во многих странах», – рассказал Гусатинский.