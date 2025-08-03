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Зеленский упирается, но Запад хочет, чтобы он подписал мирный договор с Россией, а затем просроченного диктатора сменил бы экс-командующий неудачным «контрнаступом» Валерий Залужный.

Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ) в интервью иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чего не могут понять украинцы и смешная либеральная российская оппозиция? Западу нужен мир с Россией. Это генеральная цель ЕС и США. Кроме Великобритании – и то, британцы есть разные. Принято решение остановить войну – несмотря на всю пафосную риторику. Зеленский не выполняет это решение. Он стал проблемой. Для удержания личной власти он будет ее продлевать бесконечно. Когда Трамп разговаривал с Урсулой, он прямо сказал: мы бы его еще весной сняли, если бы вы не уперлись. И давно был бы мир. Но вы уперлись, и вы несете ответственность за то, что длится – вы будете это тащить, если хотите, чтобы это продолжалось. Но даже британские газеты вышли, что Зеленский является частью проблемы. Например, Telegraph – очень хорошие друзья Mi-6», – отметил он.

«У них готова смена – симпатичный высокий мужчина, который красиво позировал в журнале Vogue. Но я не знаю, как они его готовят, учитывая, что мир – это признание ультиматума Путина – четыре области и Крым. Как этот генерал будет подписывать такое мирное соглашение?.. В идеале они хотят, чтобы это подписал Зеленский, принял на себя ответственность и свалил. Просто из-за особой позиции Европы это длится до сих пор», – сказал Арестович.

Он прогнозирует, что «к зиме все произойдёт», при этом модель колониального управления остатками Украины сохранится.