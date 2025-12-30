Арестович признал ответственность Киева за начало СВО

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 16:25
  (Мск) , Киев
Россия по своим причинам имела основания начинать операцию на территории Украины, но во многом эти условия были созданы неадекватным поведением Киева.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил признанный в РФ экстремистом и террористом экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С моей точки зрения, причиной реального нападения на Украину стало невыполнение минских соглашений. Это формальная причина. Вторая, более ранняя причина, – это Украина как анти-Россия. Третье – это беспокойство, ещё более отдалённое беспокойство и более абстрактное, но тем не менее реальное беспокойство РФ о безопасности своих западных границ. Пять волн расширения НАТО», – сказал экс-советник ОП.

Еще одной причиной он называет понимание, что Запад и не думал считаться с российскими интересами в мире в целом и продвигался своими прокси-силами к границам России, угрожая ей непосредственно.

«Это не мои мысли, а я рассказываю, как думает об этом высшее военно-политическое руководство России. Вот этот перечень. Насколько он реален, насколько он нереален, обоснован? Это широкий вопрос. В чём-то он обоснован, в чём-то он параноидален, но в целом объективная часть имеется.

Если бы мы были грамотными людьми, мы бы ставили вопрос не о паранойе россиян, а о своей доли ответственности за происходящее», – считает Арестович.

