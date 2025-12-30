Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия по своим причинам имела основания начинать операцию на территории Украины, но во многом эти условия были созданы неадекватным поведением Киева.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил признанный в РФ экстремистом и террористом экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С моей точки зрения, причиной реального нападения на Украину стало невыполнение минских соглашений. Это формальная причина. Вторая, более ранняя причина, – это Украина как анти-Россия. Третье – это беспокойство, ещё более отдалённое беспокойство и более абстрактное, но тем не менее реальное беспокойство РФ о безопасности своих западных границ. Пять волн расширения НАТО», – сказал экс-советник ОП.

Еще одной причиной он называет понимание, что Запад и не думал считаться с российскими интересами в мире в целом и продвигался своими прокси-силами к границам России, угрожая ей непосредственно.