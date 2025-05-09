Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока в Москве ситуативные союзники России собрались на парад по случаю 9 Мая, в западном блоке продолжается возня вокруг попыток нащупать приемлемые для себя и для Киева параметры финализации украинского военного конфликта.

Украинский Львов 9 мая – на Украине это “день Европы” – принимает участников неформальной встречи глав МИД стран ЕС. На повестке дня этого антироссийского сборища – «создание трибунала для Путина». Как заявляют в ЕС, этот «трибунал» уже готов и ждет лишь политического одобрения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ожидается, что сегодня руководство Украины и Совета Европы, а также министры иностранных дел стран ЕС подпишут во Львове документы о создании специального трибунала для руководства РФ, сообщает Евроньюс со ссылкой на проекты документов.

В них сказано, что этот трибунал «сможет совершать правосудие, привлекая к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это основное международное преступление, совершенное против Украины».

Подписанты документа призовут другие страны и международные организации присоединиться к усилиям этого трибунала и поддержать его деятельность.

Возню вокруг создания трибунала европейцы ведут с 2023 года, когда Европарламент проголосовал за его создание.

Правда, по ходу дела выяснились неприятные для инициаторов трибунала вещи. В частности, хотя ответственность, в случае с этим трибуналом, должен нести в том числе президент Владимир Путин, на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет.

Это сделать будет сложно, учитывая, что Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны на Украине, ведь Россия – его постоянный член, обладающий правом вето, как и КНР.

Кроме того, резолюция Европарламента не обязательна к исполнению и носит лишь рекомендательный характер.

Дабы укрепить европейцев в этом решении украинская принимающая сторона устроила гостям встречи во Львовево главе с Каей Каллас экскурсию на Лычаковское кладбище, где похоронены украинские военные, погибшие в текущей войне.

А еще именно сегодня, 9 мая, на Украину прибыл с первым визитом новоназначенный глава МИД ФРГ Йоганн Вадефуль. Произошло это после вчерашнего созвона Зеленского с новым канцлером Фридрихом Мерцем

Прибыв во Львов, он сходу заявил, что Германия и впредь будет оставаться одним из самых надежных союзников Украины. «Так будет и дальше», – заверил глава германского МИДа.

Немецкий министр подтвердил, что на встрече глав МИД основное внимание будет уделено вопросу «спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины».

По словам немецкого министра, Берлин будет оказывать «ту поддержку, которая необходима, столько, сколько потребуется – пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, что нужно садиться за стол переговоров, что режим прекращения огня теперь нужно строго соблюдать», заявил Вадефуль телеканалу ARD в ходе своего первого визита в Украину.

Тем временем, как пишет Bloomberg, сегодня лидеры правительств стран Северной Европы, Прибалтики и Нидерландов провели переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским о перспективах прекращения огня на Украине.

Переговоры состоялись по итогам прошедшей в четверг вечером в Осло конференции под названием «Саммит лидеров объединенных экспедиционных сил».

Премьер-министры «подчеркнули важность прекращения огня, которое будет соблюдаться Россией, и мирного соглашения, которое будет приемлемо для Украины», говорится в посте в Instagram премьер-министра Дании Метте Фредерксен.

Президент Финляндии Александр Стубб опубликовал фотографию лидеров в X и написал: «Дела сдвигаются с мертвой точки».