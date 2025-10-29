Англия борется с российским импортом по всему миру! – глава МИД Британии

Для Лондона очень важно перекрыть доступ российских энергоносителей на мировой рынок.

Об этом на выступлении в британском парламенте заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В коалиции желающих мы обсуждаем не только военную поддержку Украины, но и экономическое давление. Пакет санкций США, о котором было объявлено, очень похож на пакет, который мы объявили в отношении Роснефти и Лукойла.

И это чрезвычайно важно, потому что нам нужно перекрыть доступ российской нефти и газа на рынок», – сказала Купер.